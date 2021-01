Laura Damgaard forlader Viborg i jagt på større rolle

Den 24-årige, danske playmaker Laura Damgaard forlader efter indeværende sæson håndboldklubben Viborg HK.

Det oplyser klubben torsdag i en pressemeddelelse.

Årsagen er, at Damgaard ønsker en større rolle som spiller. Det siger hun selv i pressemeddelelsen fra Viborg:

- Det har været en svær beslutning, for jeg har ikke noget dårligt at sige om klubben. Jeg har været utrolig glad for at være i Viborg HK. Jeg er glad for pigerne og hele setuppet omkring holdet - vi har et fantastisk sammenhold.