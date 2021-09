Lauge jagter landsholdscomeback efter lang skadespause

Rasmus Lauge håber at komme med på landsholdet i november, efter at han i over ni måneder har været skadet.

I mere end ni måneder havde Rasmus Lauge siddet ude med en knæskade, inden han i weekenden endelig fik comeback for den ungarske håndboldklub Veszprém.

Nu har den 30-årige bagspiller rettet sigtekornet mod et comeback på det landshold, hvor han i mange år har været en af de bærende kræfter.

Det ultimative mål er at komme med til EM i januar, fortæller han til TV 2 Sport.

- Jeg er klar til at spille for landsholdet. Og det er også mit ambitionsniveau, siger Rasmus Lauge.

- Jeg håber på at snige mig med her til november, og om ikke andet komme til at spille mig i form til at være med i januar. Det er klart målet. Det lægger jeg ikke skjul på.

Rasmus Lauge beskadigede sit korsbånd i december sidste år, men i lørdags spillede han i Veszpréms kamp mod FTC og diskede op med tre kasser i sit comeback.

Han fortæller, at han ikke forventer at komme på landsholdet uden videre, men nu retter han fokus mod at komme i kampform.

På den måde vil han overbevise landstræner Nikolaj Jacobsen om sin berettigelse på et landshold, der har fået flere nye profiler, siden Lauge sidst var med.

- Det danske landshold ser rigtig, rigtig godt ud og har gjort det i lang tid. Der er kommet gode unge kræfter med, og det vil jeg helt sikkert gerne være en del af. Der er ikke noget, der er givet i sportens verden, og jeg skal gøre mig fortjent til min plads, siger Lauge til TV 2 Sport.

På grund af sin skade var Rasmus Lauge ikke med, da Danmark vandt VM i januar, og han nåede heller ikke at blive klar til OL i Tokyo, hvor Nikolaj Jacobsens tropper vandt sølv.

Også i 2016 var Rasmus Lauge ude med en knæskade, da Danmark vandt OL i Rio.

Den 30-årige spilfordeler noterer sig for 126 A-landskampe. Han har tidligere i karrieren været med til at vinde både EM og VM for Danmark.