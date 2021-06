Laudrup: Uefa gav reelt ikke spillerne valgmulighed

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) understregede, at det var spillernes eget valg. Landstræner Kasper Hjulmand fortalte efterfølgende, at spillerne var blevet stillet de to muligheder enten at spille kampen færdig lørdag aften eller at genoptage den søndag klokken 12.

Fodboldlegenden Michael Laudrup, der fungerer som ekspert på Viaplay, mente dog ikke, at der reelt var tale om valgmuligheder for spillerne.

- De fik et valg, som ikke er noget valg. Spil videre i aften eller spil i morgen klokken 12. Det synes jeg ikke, er noget valg, sagde Michael Laudrup i Viaplays dækning sent lørdag.

Han forklarede, at spillerne oven på den oplevelse næppe ville have udsigt til at sove om natten, og derfor ville det være umuligt at spille en vigtig fodboldkamp søndag middag.

Han mener derfor, at det var forkert af Uefa at præsentere spillerne for kun de to opstillede muligheder.

- Man tager en beslutning så tæt på så stor en følelsesmæssig begivenhed, og det er det, jeg synes, er forkert. Der skulle Uefa bare have sagt: "Vi spiller selvfølgelig ikke mere i aften, og så skal vi nok finde ud af de muligheder, der er".

- Om man så skulle spille de sidste 50 minutter i morgen (søndag, red.) aften, i overmorgen (mandag, red.), eller den skulle blive 0-0, det er sådan noget, man kunne finde frem til, lød det fra Laudrup.

Kampen var afbrudt i næsten to timer, inden den resterende del blev sat i gang.

Anfører Simon Kjær blev udskiftet efter lidt mere end en times spil, da han ifølge landstræner Kasper Hjulmand følte sig ude af stand til at spille oven på de dramatiske begivenheder.

Beslutningen om at spille videre blev truffet, efter at Eriksen fra Rigshospitalet havde været i kontakt med sine holdkammerater.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Uefa.