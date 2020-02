Laudrup: Braithwaite har vundet i fodboldens lotteri

Hvis Martin Braithwaite ender med at blive FC Barcelona-spiller, skal han prise sig lykkelig.

- Hvis han kommer til Barcelona, er det bare at sige "Hjertelig tillykke. Nyd det". Han har vundet i fodboldens lotteri ved at komme til så fantastisk en klub, siger Laudrup i et interview på TV3+.

- Kan han så klare det? Det kommer an på, hvilke kriterier man sætter for at være en succes.

Mandag aften kom det frem, at Martin Braithwaite, der spiller i Leganés, skulle være tæt på et skifte til FC Barcelona.

Tirsdag bekræftede Leganés' ejer Felipe Moreno, at klubben er blevet kontaktet af FC Barcelona angående danskeren.

Adspurgt om, hvornår danskerens klubskifte går igennem, skriver Braithwaites agent, Hasan Cetinkaya, til Ekstra Bladet, at han forventer, at der "sker noget torsdag", skriver avisen.

Barcelona fik mandag dispensation til at købe en ny spiller inden 6. marts, selv om transfervinduet formelt set er lukket.

Det kan Barcelona, fordi der i den bedste spanske fodboldrække, Primera Division, er en særregel, som tillader klubber at hente en erstatning, hvis en spiller bliver skadet i mere end fem måneder, efter at transfervinduet er lukket.

Barcelona-angriberen Ousmane Dembélé blev skadet i starten af februar og meldt ude i seks måneder, hvilket svarer til resten af sæsonen. I forvejen er Luis Suarez meldt ude med en skade i fire måneder.