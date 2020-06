Lasse Vibe har blikket stift rettet mod DM-guld

En coronapandemi kom på tværs af FCM's guldkurs i Superligaen. Mandag genoptager den midtjyske klub sæsonen, og Lasse Vibe ved godt, at kun DM-guld tæller.

Da Lasse Vibe i vinter skiftede hjem til dansk fodbold og FC Midtjylland, havde han næppe regnet med kun at have spillet tre kampe for klubben på nuværende tidspunkt.

- Det ville lyde latterligt, hvis vi gik ud og sagde, at vi vil være tilfredse med andenpladsen. Det stemmer heller ikke overens med de armbevægelser, man har i FC Midtjylland, siger Lasse Vibe.

FCM er med et forspring på 12 point til FC København med to runder tilbage af grundspillet klar favorit til at tage guldet. Der resterer dog fortsat ti slutspilsrunder, hvor der er to indbyrdes møder med FCK.

Mens mange klubber sendte spillerne hjem under coronapausen med støtte fra regeringens hjælpepakke om lønkompensation, fortsatte FCM træningen i de mindre grupper, som restriktionerne tillod.

Det kan ifølge Lasse Vibe være med til at sikre, at klubben kommer godt fra land i genopstarten.

- Jeg siger ikke, at vi har en fordel i forhold til de andre, for jeg ved ikke, hvad de har lavet. Men jeg tænker ikke, det har været en ulempe for os, siger han.

- Vi har været på nedsat blus, men vi har haft et setup, som har været rigtig godt. Der skal lyde en stor ros til vores trænerteam, for den måde de har kørt det på. Jeg kan ikke se, man kunne have gjort det meget mere optimalt, end vi har gjort det.

Den nu 33-årige angriber kæmpede en del med skader i 2019, hvilket var med til at holde ham væk fra landsholdet, som han ellers jævnligt var en del af under Åge Hareide.

Med udskydelsen af EM til 2021 får Lasse Vibe chancen for at spille sig i form, inden Kasper Hjulmand skal forme sin EM-trup til kampene i Danmark.

Lasse Vibe tænker dog ikke sig selv ind i den ligning. I hvert fald ikke lige nu.

- Jeg har sgu masser af tanker om landsholdet, men det handler primært om, at jeg gerne vil have, det kommer til nogle slutrunder, så jeg kan få en fed sommerferie og få lov til at se med på storskærm, siger han.

- Jeg fokuserer på at spille for FC Midtjylland og score nogen mål der. Jeg regner ikke med, at de (landstrænerteamet, red.) ringer, før jeg ligger lidt højere på topscorerlisten.

Efter tre kampe for FCM mangler Vibe endnu at få netmaskerne til at blafre.

Han har tidligere spillet for FC Fyn, FC Vestsjælland og Sønderjyske i Danmark, mens han udenlands har repræsenteret svenske IFK Göteborg, engelske Brentford og Changchun Yatai i Kina.