Lasse Vibe åbner kinesisk målkonto

Målmageren fra Aarhus-forstaden Tranbjerg scorede til 2-0 i 3-0-hjemmesejren over Henan Jianye i Kinas bedste fodboldrække. Den tidligere AaB-angriber Christian Bassogog var med for gæsterne.

Lasse Vibes mål faldt i det andet minut af anden halvleg.

Siden fulgte han også op med at lave en assist til Long Tan, som scorede kampens sidste mål i det 83. minut.

Dermed lykkedes det for Changchun at få sæsonens første sejr efter blot at have fået to point i de første fem kampe. Sejren sender klubben op over nedrykningsstregen.

Det var Lasse Vibes tredje kamp siden skiftet til Changchun, men det var første gang, at danskeren fik fuld spilletid.

Han skiftede i februar til Changchun Yatai efter to og et halvt år i Brentford. Før tiden i England spillede han for IFK Göteborg, men han har også en fortid hos Sønderjyske, FC Vestsjælland, FC Fyn og AGF.

Han har spillet 11 landskampe for Danmark. Den seneste var i juni sidste år, da han var med i en testkamp mod Tyskland. Kampen markerede 25-års-jubilæet for Danmarks EM-triumf.

Vibe opnåede ikke spilletid i VM-kvalifikationen, selv om han var udtaget til flere kampe.