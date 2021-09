Lasse Svan stopper sin aktive karriere næste sommer

Håndboldlandsholdets profil Lasse Svan stopper sin aktive karriere næste sommer.

Det meddeler Svans klub, SG Flensburg-Handewitt, på sin hjemmeside.

I sine foreløbigt 18 år på det danske landshold har 38-årige Svan blandt andet været med til at vinde to verdensmesterskaber, en olympisk guldmedalje og et europamesterskab.

I sine 14 år for Bundesliga-klubben SG Flensburg-Handewitt har Lasse Svan indtil videre bidraget med 609 kampe og hele 2362 mål.

Han har også vundet både Bundesligaen og Champions League med SG Flensburg-Handewitt, der ikke tøver med at kalde danskeren for en legende.

- Lasse var og er en stor anfører, atlet og person, der har skrevet historie med SG. Hans succeser på landsholdet og i SG er ekstraordinære, og de viser, hvor meget hjerte og hvor meget hårdt arbejde Lasse hver dag gennem alle årene har investeret i sin håndbold.

- Fuldt fortjent bliver han optaget i SG's Hall of Fame og opnår dermed med rette legendestatus, siger Flensburg-Handewitts direktør, Dierk Schmäschke.

Svan har gennem de seneste år været i gang med en uddannelse som mentaltræner, og det er også den vej, han vil gå næste sommer, når håndboldkarrieren stopper, meddeler han på Flensburgs hjemmeside.

Inden da skal karrierens sidste trofæer jagtes.

- Jeg har udviklet mig enormt som spiller og person i mine 14 år hos SG. Da Lars Christiansen havde sin afskedskamp, troede Anders Eggert, Thomas Mogensen og jeg ikke, at det ville være muligt at spille så mange år for den samme klub.

- Nu har jeg selv gjort det, og det gør mig utroligt stolt, siger Svan.

Cheftræner i Flensburg, Maik Machulla, har både spillet mod og med Svan som aktiv samt været assistent og nu chef for danskeren.

- Gennem årene har han altid været en meget vigtig grundpille på holdet, og han har domineret pladsen som højre fløj i SG. Jeg er sikker på, at han får en succesfuld karriere uden for banen.

- Jeg ser frem til et sidste år med Lasse som anfører på mit hold. Forhåbentlig bliver det succesfuldt, siger Machulla.

Svan nåede at vinde to danske mesterskaber med GOG, inden han i 2008 drog til Flensburg-Handewitt.