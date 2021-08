Lasse Svan: Gør ekstra ondt at tabe sin sidste OL-finale

For fløjen Lasse Svan Hansen var nederlaget ekstra hårdt at sluge, da han i en alder af 37 år har svært ved at se sig selv på landsholdet ved OL i Paris i 2024.

- Jeg har ikke nået at tænke så meget endnu, men uden at forarge alt for mange tror jeg, at det var mit sidste OL.

- Jeg er næsten 41 år i Paris, så det var nok det sidste. Derfor gør det ekstra ondt. OL-guld havde været en god måde at slutte det eventyr på.

Det behøver dog ikke at være Svans sidste slutrunde med landsholdet. Allerede om et halvt år venter EM.

- Jeg har ikke overvejet, om jeg er færdig med landsholdet. Men det er da fristende at tage EM med om et halvt år, for jeg er glad for at være sammen med gruppen både på og uden for banen, siger Lasse Svan.

Forsvarsklippen Henrik Møllgaard er også i karrierens efterår, men trods sine 36 år har han stadig masser af lyst til at spille på landsholdet.

- Jeg har allerede meldt mig til OL i Paris, indleder han med et smil.

Men der kommer også vægt bag ønsket om at være med til OL om tre år:

- Selvfølgelig. Jeg har ikke på nogen måde mistet lysten til at spille på landsholdet. Jeg synes, det er sjovt at være en del af den proces, hvor der er kommet et energisk nyt kuld ind.

- Jeg kommer ikke til at miste motivationen. Så længe Nikolaj (Jacobsen, red.) synes, at jeg holder niveau, kan jeg ikke forestille mig, at jeg ikke har lyst til at spille på landsholdet, siger Henrik Møllgaard.

Også han fremhæver at være en del af landsholdsgruppen og det glidende generationsskifte, hvor unge spillere som Mathias Gidsel har taget alle med storm.

- Der er store ting i gang med unge spillere, der har fået kæmpe store roller. Gidsel har spillet 25 kampe og har måske været vores bedste spiller i 22 af dem. Der er også flere på vej, påpeger Møllgaard.

Landstræner Jacobsen har tiltro til, at han frem mod EM har alle fra den aktuelle trup til rådighed.

- Mig bekendt er der ikke nogen, der stopper nu, men folk skal lige have lov til at sunde sig, siger han.