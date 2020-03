Lasse Norman: Jeg havde allerede fokus på parløb lørdag

I den afsluttende disciplin fik han desuden oprejsning efter lørdagens omnium, hvor det blev til en skuffende ottendeplads.

- I går (lørdag, red.) faldt det hele lidt sammen, og det fungerede ikke rigtig for mig. Min ambition i dag gjorde nok også, at det faldt lidt mere sammen i går, fordi jeg allerede havde flyttet mit fokus til i dag. I går er glemt og i dag er bare en kæmpe forløsning, siger Lasse Norman.

Norman og Mørkøv var suveræne hele vejen gennem parløbet, hvor de tog en tidlig omgang på de øvrige ryttere og kontrollerede løbet med hård hånd.

Det gør parret til favorit ved OL, medgiver Norman. Men troen på en OL-triumf er kun blevet endnu større.

- Der kommer selvfølgelig flere øjne på os til OL, men som vi kørte i dag, tror jeg egentlig, at det er ligegyldigt. Der må vi bare tage favoritværdigheden og prøve at køre, som vi gjorde i dag, siger Lasse Norman.

Lasse Norman Hansen skal som det næste på en træningslejr. Derfra er hans program endnu ikke fastlagt, men han regner med at starte landevejssæsonen i Belgien.

Først skal han dog lige have et par dages pause efter at have kørt i tre forskellige discipliner ved VM som den eneste dansker.

- Lige nu er jeg rigtig træt, og jeg kommer til at tage et par rolige dage. Ud over det er jeg helt oppe lige nu, siger han.

Michael Mørkøv skal efter planen deltage i Paris-Nice, der afvikles fra 8. til 15 marts.