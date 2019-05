Lasse Jensen pynter på dansk golfnedtur i Himmerland

Her blev tredje runde spillet i European Tour-turneringen, hvor de danske golfspillere indtil videre har haft vanskeligt ved at imponere på dansk grund.

Inden lørdagens runde var relativt ukendte Martin Leth Simonsen, der til dagligt frister en tilværelse på Challenge Touren under European Tour, således bedste danske kort.

Martin Leth Simonsen lå på en delt 11.-plads, men lørdag var det Lasse Jensen, der stjal billedet med de tre birdies og en bogey.

Det betød, at han gik runden i to slag under banens par på 71 slag, og dermed er han bedst placerede dansker på en delt 15.-plads inden sidste runde søndag.

For Martin Leth Simonsen var det derimod svært at holde niveauet, og han endte med en runde i tre slag over par. Dermed raslede han ned på en delt 35.-plads.

Her ligger også Jeff Winther, der gik i to slag over, og de to spillere er samlet i par, mens Lasse Jensen længere fremme er samlet to slag under.

De danske stjerner Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard missede begge cuttet fredag, og generelt slap blot fem af 16 danske golfspillere videre til weekendens runder.

Helt fremme er der tæt kamp om topplaceringerne.

Her er østrigske Bernd Wiesberger i front med samlet ni slag under efterfulgt af skotske Robert Macintyre, der er et enkelt slag efter inden sidste runde.

Syv birdies og tre bogeys blev Wiesberger noteret for lørdag, mens skotten præsterede fem birdies og to bogeys.

På en delt tredjeplads ligger tyske Max Schmitt og Matthias Schwab, der begge er syv slag under samlet inden søndag.