Lars Olsen stopper som landstræner for Færøerne

Det bekræfter Lars Olsen over for Ritzau.

Den tidligere danske landsholdsanfører blev ansat som Færøernes landstræner i november 2011, og i de seneste otte år er det blevet til 53 kampe i spidsen for holdet.

Det er blot blevet til otte sejre og syv uafgjorte kampe undervejs. Resten af kampene er endt med nederlag.

I den igangværende EM-kvalifikation har Færøerne tabt alle sine kampe.

- Otte år er lang tid i fodbold. Jeg synes ikke, at resultaterne har været derefter på det seneste. Jeg fornemmer også, at fodboldforbundet gerne vil have nye øjne på for at tage næste skridt.

- På et eller andet tidspunkt skal man trække en streg i sandet. Men det har været otte fantastiske år, og jeg har været glad for at være her, så det er også en svær og vemodig beslutning, siger Lars Olsen.

58-årige Lars Olsen har tidligere været cheftræner for Brøndby, Randers FC og OB i den bedste danske fodboldrække.

I sin aktive fodboldkarriere spillede Lars Olsen blandt andet for Brøndby, Trabzonspor, Seraing og Basel.

Han var kendt som en hård og kontant forsvarsspiller, og han nåede at spille 84 landskampe for Danmark fra 1986 til 1996.

I 1992 blev Lars Olsen europamester for Danmark som en af de bærende kræfter i det centrale forsvar.