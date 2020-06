Lars Olsen stopper i Esbjerg efter mistet tillid fra truppen

- Vi havde gerne set Lars Olsen i spidsen for EfB i lang tid fremover.

- Men efter oplysningerne i går om manglende tillid fra den samlede spillertrup og den efterfølgende dialog med Lars, har vi valgt at imødekomme hans ønske om at stoppe, siger sportschef Jimmi Nagel Jacobsen.

Det vides endnu ikke, hvem der skal stå i spidsen for holdet resten af sæsonen. Det meldes ud på et senere tidspunkt, lyder det.

- Tidspunktet for en case som denne er aldrig god, men vi må nu stå sammen som klub og kigge frem mod de sidste, afgørende kampe.

- Heldigvis får vi allerede fredag chancen for at gå ud og vise, at vi vil give alt for at redde livet i Superligaen, siger EfB's sportschef.

Lars Olsen tiltrådte i oktober som cheftræner for Esbjerg. Han nåede at vinde to superligakampe i sin tid på vestkysten.

I sidste runde i grundspillet blev det søndag til et 1-3-nederlag til OB.

Esbjerg fortsætter i pulje 2 i nedrykningsspillet. Her ligger klubben sidst på fjerdepladsen med 18 point. Hobro ligger på tredjepladsen med 23 point.

Esbjerg skal overhale mindst et hold i puljen for at holde liv i håbet om at overleve i Superligaen.

Lars Olsen har tidligere stået i spidsen for Brøndby, Randers FC, OB og Færøernes landshold. Han blev kåret til Årets træner i Danmark i 2006, hvor han også vandt pokalturneringen med Randers.

Som aktiv spiller var han blandt andet anfører for det danske landshold ved EM i 1992. Han spillede 84 A-landskampe og scorede fire mål.