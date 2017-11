Lars Krogh stopper som assistent i Sønderjyske

- Vi må naturligvis acceptere Lars Krogh Jeppesens ønske om at fratræde. Vi er kede af det, men på den anden side respekterer vi selvfølgelig også hans beslutning.

- Jeg vil ikke skjule, at det da er frustrerende, at han ikke længere kan se sig selv som en del af trænerteamet i klubben, siger Lindhardt til klubbens hjemmeside.

- Nu handler det om, at vi, så hurtigt det er muligt, finder en kvalificeret afløser, siger sportsdirektøren.

Lars Krogh Jeppesen fortæller, at han har været uenig med cheftræner Kasper Christensen, og det er en del af forklaringen på afskeden.

- Jeg har brug for at være loyal over for mig selv, og den måde jeg ønsker at styre og lede et hold på både på og uden for banen.

- Kasper Christensen og jeg har løbende haft en del konstruktive snakke om samarbejdet. Vi må dog bare erkende, at forskelligheden at gøre tingene på, og den generelle måde at arbejde på, har været for stor.

- Jeg kommer til at savne drengene vanvittigt meget og ønsker dem og klubben det bedste i fremtiden, siger Lars Krogh Jeppesen.

Cheftræner Kasper Christensen beklager, at klubben må sige farvel til Lars Krogh Jeppesen.

- Vi har bare et forskelligt syn på tingene, og ind i mellem må man også bare konstatere, at det ikke altid går, som vi alle sammen håber.

- Derfor respekterer vi også, at Lars ønsker at stoppe nu, og jeg ønsker ham også al mulig held og lykke, understreger Kasper Christensen.