Lars Høgh fortsætter som målmandstræner under Hjulmand

Målmandsikonet Lars Høgh fortsætter som målmandstræner for A-landsholdet, når Kasper Hjulmand tiltræder som cheftræner til sommer efter Åge Hareide.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside.

Det var et nemt valg for Hjulmand.

- Jeg har tidligere arbejdet med Høgh og kender ham rigtig godt som menneske og træner, og jeg ved, at han har en høj stjerne i målmandsgruppen og generelt i truppen på landsholdet.

- Det er helt naturligt for mig at fortsætte det gode samarbejde, og jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde med Høgh igen, siger Kasper Hjulmand.

Høgh begyndte sit trænerarbejde for landsholdet tilbage i 2007.

- Jeg har stadig ambitioner, og jeg har altid følt mig privilegeret over at få lov til at arbejde med de bedste målmænd i Danmark, så derfor var jeg selvfølgelig meget klar på at fortsætte på holdet.

- Jeg er meget glad for det sammenhold, vi har på landsholdet, siger Lars Høgh.

Høgh fungerer samtidig som målmandstræner i superligaklubben Brøndby.

Som aktiv fik han otte A-landskampe, blandt andet to ved VM i 1986. Han optrådte i hele karrieren for OB, hvor han er indehaver af kamprekorden med sine 817 førsteholdskampe.

61-årige Høgh fik for knap to år siden konstateret kræft. Behandlingen fik godt, men i efteråret 2019 fik han et tilbagefald og kom atter i behandling.