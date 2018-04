Lars Eller skaber håb: Mit grimme mål betyder alt

Danske Lars Eller endte som matchvinder for Washington, da han 29 minutter inde i overtiden afgjorde kampen.

Washington Capitals kan igen ane et avancement i slutspillet i NHL efter sejren på 3-2 over Columbus Blue Jackets.

Med udesejren fik Washington reduceret til 1-2 i bedst-af-syv-serien.

- Det betyder alt for os. At vi kan vinde, efter at vi havde spillet i så lang tid, siger Lars Eller ifølge nyhedsbureauet AP.

- Jeg er sikker på, at vores modstandere føler sig langt mere trætte, end vi gør. Det giver en masse energi.

- Der bliver et stort slag igen i kamp fire.

Efter de første tre perioder var stillingen 2-2, og spillerne havde deres hyr med at få afsluttet kampen.

Efter næsten en halv times ekstra tid fik danskeren afgjort den efterhånden langstrakte affære. Eller havde placeret sig inde foran mål, da han havde forudset, at pucken kunne havne i det område.

- Det var virkelig et grimt sejrsmål.

- Jeg havde på fornemmelsen, at det kunne ende med sådan et. Men det gør ikke sejren mindre dejlig, siger han til Washingtons hjemmeside.

Det er første gang i sine nu to år i Washington, at Lars Eller blev noteret for en scoring i NHL-slutspillet. Han vil endnu ikke sige, om det var karrierens vigtigste.

- Det kan jeg sige, når sæsonen er overstået. Men det er helt klar deroppe af, siger danskeren.

Columbus Blue Jackets, der har danske Oliver Bjorkstrand på holdet, havde vundet de to første opgør på udebane. Nu er stillingen 2-1 til Columbus, før den fjerde kamp, der spilles torsdag i Ohio.

Vinderen af duellen mellem Washington og Columbus går videre til kvartfinalerne.