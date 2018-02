Lars Eller scorer ny millionkontrakt hos Washington

Den danske ishockeyprofil har underskrevet en femårig aftale med sin nuværende klub, og det indbringer Lars Eller en ordentlig bunke penge.

Ifølge nhl.com har aftalen en samlet værdi af 17,5 millioner dollar (cirka 106 millioner kroner), og Lars Eller indkasserer omkring 21 millioner kroner årligt i forbindelse med kontraktforlængelsen.

- Jeg er virkelig glad for at stå her i dag. Den her klub og denne by har passet godt til mig og min familie. Jeg har forbedret mit spil, fundet noget selvtillid som spiller, og jeg er på et tophold, der kan spille med i toppen i år frem, siger Lars Eller til en samling journalister.

Brian MacLellan roser sin danske center.

- Lars har spillet en vigtig rolle for os. Han er en god person, og hans rolle er blevet udvidet i offensiven i år. Han har bygget oven på sit spil, og han har et rigtig godt offensivt år lige nu, siger MacLellan.

Den danske landsholdsspiller skiftede i 2004-05-sæsonen fra Rødovre i den hjemlige liga og har via svensk ishockey også spillet i en længere årrække i blandt andet Montreal Canadiens.

Han skiftede efter 2015-16-sæsonen til Washington Capitals.

Lars Eller er noteret for 28 point i 53 kampe i denne sæson i ligaen, og han er blot tre point fra at overgå sin egen bedste pointhøst i en sæson, som blev hentet i sæsonen 2012-13 for Montreal Canadiens.

Han har scoret 11 mål og er noteret for 17 assister indtil videre. I 133 kampe i alt for Washington har han leveret 53 point.

De point fordeler sig på 23 mål og 30 assister.