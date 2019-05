Lars Eller forstærker ishockeylandsholdet ved VM

Stanley Cup-vinderen Lars Eller har nemlig takket ja til at stille op, efter at hans NHL-klub, Washington Capitals, er røget ud af slutspillet.

Det oplyser Danmarks Ishockey Union i en pressemeddelelse.

- Jeg har døjet med en skade under slutspillet og har brugt den sidste uges tid på at få evalueret omfanget af den.

- At stille op for det danske landshold er altid en stor ære for mig, og jeg glæder mig meget til at støde til truppen i Kosice, siger Lars Eller.

Han var senest med ved VM i 2016, hvor Danmark for anden gang i historien nåede kvartfinalen.

Med hans tilsagn råder landstræner Heinz Ehlers over to NHL-spillere ved VM. Tidligere har også Mikkel Bødker meldt sig under fanerne.

- Lars afgjorde Stanley Cup-finalen sidste år ved at score det afgørende mål, og Lars bliver en rigtig god forstærkning for os.

- Jeg er glad for, at Lars, på trods af at han ikke er 100 procent, stiller op for Danmark, siger landstræneren.

NHL-duoen kan blive til en trio, hvis Nikolaj Ehlers når at blive klar.

Ehlers vil gerne spille VM, men skal først komme sig over en skade, han pådrog sig i sæsonens sidste kamp for Winnipeg Jets.

VM spilles i år i Slovakiet. Danmark spiller sin første kamp mod Frankrig 11. maj.