Lars Eller bliver matchvinder i Stanley Cup-triumf

Lars Eller scorede det afgørende mål til 4-3, da der resterede knap otte minutter af tredje periode.

- Det er fantastisk. Det er som at skrive enden på historien selv. Selv at få lov til at score gamevinderen. Det er det største overhovedet.

- Måske kommer jeg aldrig til at have den her mulighed igen. Måske får jeg aldrig den her oplevelse igen - at score gamevinderen i kamp fem. Det er næsten for godt til at være sandt, siger Eller til TV 2 Sport.

Inden danskerens afgørende scoring havde holdene skiftevis haft føringen.

Efter en målløs første periode fik tilskuerne hele fem mål i anden periode.

Jakub Vrana bragte udeholdet fra Washington foran efter godt seks minutter, Nate Schmidt udlignede for Vegas, før Alex Ovechkin igen gav Washington føringen.

Godt to minutter senere fik hjemmeholdet igen udlignet, og Reilly Schmidt bragte holdet foran 3-2 med et halvt minut tilbage af perioden.

I tredje periode sørgede Devante Smith-Pelly for Washingtons scoring til 3-3, og så kom den helt afgørende scoring fra Lars Eller til 4-3.

Dermed vinder Capitals finaleserien med 4-1 i kampe.

Det er klubbens første mesterskab i de 44 år, den har været med i den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL.

Lars Eller har spillet i NHL siden 2009, hvor han startede for St. Louis Blues. Siden har han spillet for Montreal Canadiens, inden han i 2016 blev solgt til Washington Capitals.