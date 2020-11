Lars Bak skal være sportslig leder for ambitiøst kvindehold

Lars Bak bliver ansvarlig for, at Uno-X kan skabe et kvindehold, der er klar til World Touren fra 2022.

Den tidligere professionelle cykelrytter Lars Bak skal også i fremtiden ernære sig via den tohjulede sportsgren.

Han tiltræder således i en nyoprettet rolle som sportslig leder for kvindeholdet hos norske Uno-X. Det siger han til TV2 Sport.

Kvindeholdet er under opbygning og skal først køre løb fra 2022-sæsonen. Det er holdets ambition at kunne gå direkte ind på World Touren, og Lars Bak skal i løbet af 2021 være med til at bygge fundamentet for, at det kan lade sig gøre.

- Jeg skal simpelthen ud og ansætte trænere, mekanikere, massører, sportsdirektører, buschauffører og hvad der ellers følger med på et professionelt cykelhold.

- De går all-in på at få et af de allerbedste hold inden for kvindecykling. Jeg har ansvaret for, at projektet står klar til at køre fra 2022 som et stort hold på kvindernes World Tour, siger Lars Bak til TV2 Sport.

Den 40-årige silkeborgenser stoppede sin aktive karriere ved udgangen af 2019-sæsonen. I løbet af sin karriere nåede han blandt andet repræsentere de danske hold Team Fakta og CSC.

På herresiden har hans nye arbejdsgiver også et cykelhold. Her rangerer Uno-X på niveauet under World Touren.

Herreholdet har syv danske ryttere på kontrakt i den kommende sæson: Anthon Charmig, Jacob Hindsgaul, Morten Hulgaard, Julius Johansen, Niklas Larsen, Johan Price-Pejtersen og Frederik Rodenberg.