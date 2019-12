Lars Bak får assistentrolle på World Tour-hold

Lars Bak bliver assisterende sportsdirektør på World Tour-holdet NTT.

Det skriver holdet i en pressemeddelelse.

39-årige Bak stoppede karrieren som cykelrytter, da han i oktober kørte over målstregen på syvendepladsen i endagsløbet Paris-Tours.

- Jeg er virkelig glad for, at alt faldt på plads for mig, så jeg kan tage hul på den her nye udfordring i mit liv. Men nu skal jeg hurtigt omstille mig fra at være rytter til at være sportsdirektør.

- Selvfølgelig er det en stor forandring, og alt bliver nyt for mig, så jeg vil lytte og lære så meget som muligt fra den fantastiske gruppe af rutinerede folk. Nu bliver jeg lærling igen, siger Bak i pressemeddelelsen.

På NTT bliver han kollega med den tidligere cykelrytter Lars Michaelsen, der er leder af sportsdirektørgruppen på det sydafrikanske hold.

- Over årene har Lars samlet tonsvis af erfaring i professionel cykling. Nu er hans udfordring at udføre jobbet fra "den anden side" med samme ambitioner, siger Lars Michaelsen.

I den kommende sæson vil to danskere være at finde på NTT-holdet. Michael Valgren, som også kørte for holdet i 2019, får selskab af nytilkomne Andreas Stokbro.