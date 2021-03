Larm fra tribunerne begejstrer danske landsholdsspillere

Sådan lyder det fra landsholdsspillerne Martin Braithwaite og Andreas Christensen samt landstræner Kasper Hjulmand på et pressemøde, efter at Danmark torsdag aften vandt 2-0 ude over Israel foran cirka 5000 tilskuere i Tel Aviv.

- Det var fantastisk og underligt at have den følelse igen. Alle os spillere skal være virkelig taknemmelige for at spille foran fans igen.

- Det er dem, som gør kampene fantastiske os, og hvis nogen spillere havde glemt det, så bliver de mindet om det i den her periode, siger Martin Braithwaite, der scorede Danmarks første mål i sejren.

Andreas Christensen supplerer:

- Det var fedt at føle en form for atmosfære omkring en kamp igen. Det nød vi. Der var nogle helt anderledes lyde under kampen, siger forsvarsspilleren.

Landstræner Kasper Hjulmand kalder det for fantastisk at spille foran de israelske fans, der trommede, råbte og sang under perioder af kampen. Cirka hvert sjette sæde var besat på Bloomfield Stadium.

- Hvis der er kommet noget godt ud af en pandemi og det år, der er gået, så er det, at vi alle har fundet ud af, hvorfor vi er her.

- Fodbold er ikke at have et laboratorium, hvor vi spiller 11 mod 11, men for fansene. Vi er her på grund af folket og fansene, og det betyder så meget, at der er mennesker på stadion. Det var fantastisk at spille foran dem, som var her, siger landstræneren.

Tidligere torsdag blev det slået fast, at der vil være mindst 12.000 tilskuere til Danmarks EM-gruppekampe i Parken til juni. Dermed bør Danmark ikke længere være i fare for at blive frataget værtskabet, og den nyhed glæder Martin Braithwaite.

- Det bliver en drøm, der går i opfyldelse. Noget af det største som fodboldspiller er at spille en slutrunde, og så endda på hjemmebane. Det skal vi udnytte, siger den danske målscorer.

Når Danmark søndag møder Moldova i Herning, bliver det atter for tomme tribuner.