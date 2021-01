Langtidsholdbar fløjveteran er stadig landsholdssulten

- Jeg har aldrig lagt skjul på, at det er en kæmpe ære for mig at spille på det her hold. Og selv om jeg har gjort det i rigtig mange år, har det ikke ændret sig, siger Lasse Svan.

- Det er en fornøjelse at være på holdet, fordi det er et konkurrencepræget miljø, men samtidig er det et dejligt sted at være.

- De spillere, der er med, er for det første rigtig dygtige og for det andet nogle rigtig gode mennesker at være sammen med. Det er en gruppe, som jeg får en masse med fra, forklarer han.

Fredagens VM-åbning mod Bahrain bliver hans landskamp nummer 219, og dermed når han op på siden af Kasper Hvidt på ottendepladsen på listen over spillere med flest kampe i rødt og hvidt.

- Det er selvfølgelig noget, jeg er glad for. Det er ikke et fokuspunkt, men det er noget, jeg kan kigge på efter min karriere og sige, at det er jeg stolt af, siger Lasse Svan.

Han havde ligget endnu højere på listen, hvis han ikke var blevet skadet umiddelbart inden EM sidste år.

En skuffelse, som kun har øget motivation før VM i Egypten.

- Jeg har ikke spillet en slutrunde, siden vi vandt VM på hjemmebane, så jeg glæder mig til at skulle yde toppræstationer igen sammen med dette hold.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang og mærke det hele igen, lyder det fra Lasse Svan.

Han tilhører en gruppe af ekstremt langtidsholdbare danske landsholdsfløje. Tre af de fem spillere med flest landskampe skabte deres karriere fra fløjpositionen.

Øverst på listen ligger Lars Christiansen med 338 landskampe efterfulgt af Hans Lindberg med 270.

Michael Fenger, der førte sig frem som en af "bolsjedrengene" i 1980'erne, opnåede 234 kampe, hvilket rækker til en femteplads.