Langt udbrud gjorde dansk talent interessant for Tour-hold

For to uger siden meddelte holdet så, at man havde skrevet en to år lang kontrakt med den 22-årige Riwal-rytter.

- Vi havde ham allerede i tankerne sidste år, da han var meget stærk i Belgien Rundt, siger Marc Sergeant, der er team manager på Lotto Soudal.

Kron sluttede på en samlet femteplads i den belgiske rundtur, der havde prominente navne som Remco Evenepoel, Victor Campenaerts og Tim Wellens på de tre øverste pladser.

Grunden til den høje placering blev lagt i en lang udflugt på 4. etape, hvor Kron kørte til mål med Evenepoel og Campenaerts som eneste selskab.

- Han sad hele dagen i et stærkt udbrud. Han blev toer, Campenaerts vandt. Siden dengang har vi holdt øje med ham.

- Han er en aggressiv rytter, stadig ung, og jeg bemærkede, at han blev nummer to ved det danske mesterskab for nylig. Han er interessant, fordi han passer til vores filosofi med at satse på sprint og udbrud, siger Marc Sergeant.

Andreas Kron har de seneste to sæsoner været professionel på det danske Riwal-hold, som kører på sportens næsthøjeste niveau.

Han er fortsat uden professionelle sejre, men er noteret for en række topplaceringer.

Kron var også med helt fremme ved U23-VM i Harrogate sidste år, hvor han blev nummer fem i et løb, der blev afviklet i et sandt møgvejr.

- Han er en rytter, der kan gøre en god figur i mange typer løb. Han er god i både endagsløb og etapeløb. Vi må se, hvordan han udvikler sig, men vi har helt sikkert plads til en rytter som ham, siger Lotto Soudal-bossen.