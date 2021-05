Langrendsstjerne er otte sekunder fra OL-krav i atletik

Therese Johaug er i en klasse for sig, når hun har langrendsski under fødderne. Iført et par løbesko er hun også hurtigere end de fleste.

Lørdag var hun dog ikke hurtig nok til at indfri det olympiske kvalifikationskrav i 10.000-meterløb. Her var hun lidt under otte sekunder fra OL-kravet, da hun brugte 31 minutter og 32,88 sekunder på at tilbagelægge distancen.