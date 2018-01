Langrendsløber fra Grønland er officielt klar til vinter-OL

Martin Møller kvalificerede sig til vinter-OL ved et World Cup-løb i Italien i december. Men først tirsdag morgen er udtagelsen altså officiel.

Langrendsløberen Martin Møller er officielt blevet udtaget til næste måneds vinter-OL i den sydkoreanske by Pyeongchang.

Den 37-årige langrendsløber er født i Næstved, men flyttede som niårig med sin mor og far til Grønland. Her har han mere eller mindre boet lige siden.

Han var også med ved vinter-OL i Sotji for fire år siden. Og han glæder sig over, at han nu endnu engang skal afsted.

- Jeg er utrolig stolt over og glad for at skulle til mit andet vinter-OL. Det er kulminationen på ti års træning, hvor især de seneste fire år har været målrettet vinter-OL i Pyeongchang, siger han til Danmarks Idrætsforbund.

Ved de kommende lege, der begynder i Sydkorea 9. februar, stiller Martin Møller op i tre forskellige langrendsdiscipliner.

Første opgave bliver skiathlon 11. februar. Skiathlon består af 15 kilometer fri stil og 15 kilometer klassisk stil.

Derudover stiller han op i 15 kilometer fri stil 16. februar samt 50 kilometer klassisk stil 24. februar.

- Jeg tror på, at jeg kan gøre det lige så godt i Pyeongchang, som jeg gjorde for fire år siden ved vinter-OL i Sotji, hvor jeg løb mine bedste løb i karrieren, siger Martin Møller og tilføjer:

- Hvis det hele klapper, så er top-50 realistisk på alle distancer. Jeg vil i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan, for at præstere det bedste nogensinde.

Særligt på 50-kilometer-distancen har Martin Møller store ambitioner.

Ved legene i Sotji for fire år siden blev han nummer 45, hvilket ikke helt indfriede ambitionen om en plads i top-40.

Skulle det lykkes for Martin Møller at køre i top-40 i Pyeongchang, vil det være det bedste danske OL-langrendsresultat nogensinde.

Rekorden tilhører lige nu Michael Binzer, der blev nummer 41 ved vinter-OL i Nagano i Japan i 1998.