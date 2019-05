Lang NBA-kamp tangerer vild rekord i slutspillet

Det er kun sket én gang tidligere i historien, at en kamp i slutspillet måtte ud i overtid fire gange for at blive afgjort. Det var i 1953, hvor Boston Celtics endte med at vinde over Syracuse Nationals.

Efter den ordinære spilletid i kampen mellem Portland og Denver stod der 102-102 på tavlen. Det blev til 109-109 efter anden overtid og 118-118 efter den tredje.

Det var Portland-spilleren Damian Lillard, der udlignede med otte sekunder tilbage af den tredje periode af forlænget spilletid og sikrede en ny chance Portland.

- Det er den mest sindssyge kamp, jeg nogensinde har været med i. I hver periode af den forlængede spilletid virkede det som om, at det ene hold havde en fordel, men ikke kunne lukke det, sagde Damian Lillard på pressemødet efter kampen.

Rodney Hood blev den helt store helt for Portland, da han scorede syv point for holdet i den sidste overtidsperiode.

- Jeg gav aldrig op. Jeg fortsatte med at kæmpe og spille, sagde han efter kampen ifølge nyhedsbureauet AP.

Han kom til Portland fra Cleveland Cavaliers for bare tre måneder siden.

- Jeg havde ingen anelse om, at jeg ville ende i denne her situation i Portland. Men at være her og have min familie blandt tilskuerne var meget følelseslandet for mig.

Sejren til Portland natten til lørdag betyder, at holdet fører playoff-serien med 2-1. Der spilles bedst af syv kampe, og den samlede vinder går videre til semifinalerne.