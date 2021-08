Landstræners opsang satte gang i målfest på isen

- Det var ikke noget hysterisk eller noget råben og skrigen. Men jeg var nødt til at sige, at det ikke var nok. Vi var nødt til at hæve niveauet. Jeg ved, at den slags kampe kan være svære, hvis man ikke er der 100 procent fra starten.

- Det er frustrerende, at det behøver at blive sådan i første periode, så man er nødt til at hæve stemmen i pausen. Men vi ved, at vi har masser af talent, og nogle gange tager det noget tid, inden vi kommer i gang, siger Ehlers.

Sydkorea kom endda foran mod et dansk hold, der slet ikke var oppe i gear i de første 20 minutter.

- Det var det, jeg havde advaret imod. Når de (sydkoreanerne, red.) smager blod, så bliver de ved. Man skal foran imod dem, inden de lægger sig ned. Det skete så også i anden periode, siger landstræneren.

Pausen pustede i den grad liv i de danske spillere, der gik på isen og lavede syv mål i løbet af et kvarter.

- Der er mange dygtige spillere på det her hold, og der er rigtig mange, der kan score mål. Og det glæder mig rigtig meget, siger Heinz Ehlers.

Det danske landshold holder kampfri lørdag, inden det gælder den sidste og afgørende OL-kvalifikationskamp mod Norge søndag eftermiddag.