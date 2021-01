Landstræneren om Hansens udvisning: Det skal han lære af

Efter ti minutters forlænget spilletid førte Danmark 34-33 og var på vej mod sejren. Men da dommerne få sekunder før tid fløjtede for passivt spil, kastede Hansen bolden ud mod fløjen.

Mikkel Hansen fik en ufrivillig hovedrolle, da håndboldlandsholdet i en højdramatisk kamp spillede sig i VM-semifinalen med en sejr i straffekastkonkurrence over Egypten.

Det vurderede det kroatiske dommerpar som tidsudtræk, og i det sidste halve minut udløser den slags et rødt kort og straffekast til modstanderen.

- Det må så rutineret en spiller ikke gøre.

- Men som jeg har sagt til spillerne: Sådan er det i livet, man må gerne lave én fejl, men så skal man lære af den og forsøge at lade være med at lave den igen, siger landstræner Nikolaj Jacobsen.

Målmand Niklas Landin mener dog, at dommerne var noget hårde ved danskerne i situationen.

- Den er svær, fordi det sker forholdsvis tit, at bolden bliver kastet, efter at der er fløjtet. Egypterne gjorde det også i den forlængede spilletid - fuldstændig det samme. Jeg synes, den var hårfin.

- Dommerne mente også efter kampen, at de skulle dømme den. Men jeg er ikke sikker på, at den bliver dømt i alle kampe.

- Men okay, jeg tror ikke, Mikkel vælger at kaste den ud mod fløjen næste gang. Jeg tænker, at han bare lægger bolden ned, siger Niklas Landin.

Kendelsen og den efterfølgende egyptiske scoring sendte kampen ud i endnu en forlængelse.

Men det blev altså uden den udviste Mikkel Hansen, der ellers var tilbage på holdet efter et maveonde.

- Vi kunne nok allesammen se, at han ikke er 100 procent fit endnu. Men de chancer, vi kom til, var ofte på grund af hans gode overblik og afleveringsteknik, siger Nikolaj Jacobsen.

Danmark skal i fredagens semifinale møde de regerende europamestre fra Spanien.