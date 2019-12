Landstræneren er på tilbagetog om stop ved VM-fiasko

Tidligere på efteråret sagde han i et interview med Ekstra Bladet, at han ikke kunne forestille sig, at man fortsat ville se ham som landstræner, hvis holdet røg ud efter indledende gruppespil.

Det er langt fra umuligt, at Klavs Bruun Jørgensen bliver siddende som landstræner for det danske kvindelandshold i håndbold, selv hvis holdet fredag skulle ryge ud af VM efter indledende runde.

Men dagen før vind eller forsvind-kampen mod Frankrig er han langt fra så kategorisk.

- Det, jeg sagde, var, at hvis jeg ikke følte, at jeg kunne flytte holdet, hvis jeg kunne se, at det var ved at være slut, og hvis forbundet ikke mente, at jeg var den rette til at flytte det videre, så er jeg klar til at træde tilbage.

- Det holder jeg fast i. Sådan har det jo altid været, det er ikke noget nyt. Lad os spille denne kamp, og så må vi se, hvad der sker, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Hvis Danmark ikke besejrer Frankrig i den sidste gruppekamp fredag eftermiddag dansk tid, kommer det danske hold ikke videre til mellemrunden.

I stedet skal holdet spille taberturneringen President's Cup, hvor der kæmpes om placeringer fra 13 til 24.

Landstræneren antyder dog, at beslutningen om hans fremtid ikke nødvendigvis afhænger af, om holdet kommer videre fra indledende gruppe.

- Meldingen var jo grundlæggende, at jeg skal kunne flytte ting, og jeg skal se, at det giver mening. Indtil videre har jeg syntes, at det giver mening.

- Nu må vi se, om jeg så kan klare at få en kamp til, hvor det ser fornuftigt ud. Så må vi tage den snak bagefter, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Han har siddet på posten siden 2015 og har en fjerdeplads fra EM i Sverige i 2016 som sit foreløbig bedste slutrundefacit.