Landstræner vil fyre med tungt skyts i blød VM-pulje

Selv om Danmark på papiret har haft betragtelig lodtrækningsheld, forventer landstræner Nikolaj Jacobsen nemlig at stille med stærkeste hold mod relativt upåagtede modstandere som Bahrain, DR Congo og Argentina.

- Hverken mod Bahrain eller Argentina kan vi løbe og skifte ud, som det passer os. Det skal nok blive to udfordrende kampe for os.

- DRCongo har jeg ikke set så meget endnu, men denne pulje bliver ikke bare en walkover for os, hvis folk tror det, advarer Nikolaj Jacobsen.

Der er dog ingen tvivl om, at Danmark får en noget blidere start på turneringen end flere af de andre topseedede nationer.

Norge mødte eksempelvis Frankrig i sin åbningskamp torsdag aften og skal siden op imod Østrig og Schweiz.

Det danske hold er så stor favorit mod Bahrain fredag aften, at man ved dansk sejr kun tjener en krone per spillet hundredkroneseddel hos bookmakerne.

- Det er ikke de store navne, vi skal møde. Men både Argentina og Bahrain har tidligere voldt Danmark problemer, så det bliver ikke to nemme kampe, siger Nikolaj Jacobsen.

Danmark og Bahrain har kun spillet to officielle landskampe mod hinanden, og begge gange har danskerne vundet knebent.

I OL-kvalifikationen i Herning i 2016 havde holdet store problemer med at hive en 26-24-sejr hjem. Og ved VM året efter blev det til dansk gevinst på fire overskydende mål.

Argentina klarede uafgjort mod de danske storfavoritter ved VM i 2015, så Nikolaj Jacobsen tager begge opgaver meget alvorligt.

- Vi skal selvfølgelig vinde, men det bliver ikke sådan, at vi bare kan spare folk. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at folk kommer op i gear i de kampe, siger han.

Danmarks VM-åbningskamp mod Bahrain begynder klokken 20.30 fredag aften.