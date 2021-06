Landstræner vil fortsætte trods svensk ishockeyfiasko

- Jeg synes det, men det er ikke mig, der beslutter det. Jeg har lært meget af VM, siger Garpenlöv til nyhedsbureauet TT.

Det svenske ishockeyforbunds generalsekretær har umiddelbart heller ikke en fyring i tankerne.

- Der er absolut ikke snak om andet, end at han skal fortsætte, siger Johan Stark med henvisning til Garpenlövs kontrakt, der løber et år mere.

Landstræneren vedkender sig fuldt ud nedturen og peger på nederlagene til Danmark og Hviderusland tidligt i turneringen som afgørende.

- Jeg har det selvfølgelig ikke godt og er naturligvis skuffet. Det er en stor fiasko af mig som træner, og det er en stor fiasko af os som ishockeynation.

- Det var de to første kampe, der gjorde ondt på os, siger Garpenlöv.

Garpenlöv får blandt andet kritik for, at han ikke tog den svenske målvogter ud og gik efter de tre point i slutningen af den ordinære spilletid mod Rusland mandag.

- To point kunne også have været nok. Vi snakkede om det før kampen, og når man tager målvogteren ud, er chancen for at lave mål ikke kæmpestor.

- Vi troede, chancen for at få to point var større end at tage tre, siger Garpenlöv.

Sverige har 11 gange været verdensmester i ishockey, og tre gange af de seneste syv mesterskaber er gået til det svenske mandskab.

VM i ishockey bliver afviklet i Letlands hovedstad, Riga, og indtil videre har Rusland, Slovakiet, Schweiz, Tjekkiet, Finland og USA sikret sig adgang til kvartfinalerne.

Danmark røg med sit nederlag til Tjekkiet mandag definitivt ud af VM.