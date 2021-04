Landstræner spejder efter andenviolin til Landin til OL

Ganske vist handler håndboldherrernes udekamp mod Schweiz onsdag aften i første instans om at snuppe to point og så godt som sikre sig førstepladsen i EM-kvalifikationsgruppen.

Derfor er presset på holdet ikke voldsomt. Landstræner Nikolaj Jacobsen, som selv er blevet hjemme for at pleje et nyligt opereret knæ, har af samme årsag givet Mikkel Hansen og Niklas Landin fri.

Især sidstnævntes fravær giver en spændende intern duel på målmandsposten til onsdagens kamp mod Schweiz og søndagens møde med Finland.

Landin er, såfremt han undgår skader, selvskrevet til sommerens OL for Danmark. Men bag ham står en trio af stærke målmænd fra andre storklubber, der kæmper om pladsen som gardering for Landin til OL.

Kevin Møller (FC Barcelona/Flensburg-Handewitt fra sommer), Emil Nielsen (Nantes) og Jannick Green (Magdeburg) ville være sikre landsholdsudtagelser hos de fleste håndboldnationer.

Danmark har bare Landin, som er verdens måske bedste, og så de tre, der nu er udtaget samtidig og får chancen i de to kampe.

Nikolaj Jacobsen lægger da heller ikke skjul på, at den direkte matchning mellem dem også har OL-perspektiv for øje.

- Det spiller da helt sikkert ind. Det er jo derfor, de tre er med nu, siger landstræneren og udlægger også teksten om, hvilken rolle den bedste af de tre er tiltænkt.

- Det skal være en, som kan bevare køligheden og sidde ude på bænken og holde sig klar, men selvfølgelig også fungere godt sammen med Niklas (Landin), så han indgår i et godt makkerskab.

Selv om Jannick Green blev vraget til januars VM, hvor Danmark genvandt titlen fra 2019, og ikke har været med de seneste gange, føler han, at han i den rolle har bevist sit værd.

- Jeg har været med i mange år, og jeg synes, det har fungeret rigtig godt med Niklas og mig. Og jeg synes da også, jeg et par gange har fået bevist, at jeg godt kan tage bolde, når jeg kommer ind, siger han.

Omvendt er han heller ikke blind for, at Kevin Møller og Emil Nielsen på det seneste har været foretrukket Nikolaj Jacobsen.

- Jeg har ikke været med de sidste par gange, så det må vel betyde, at jeg er nummer fire (i hierarkiet, red.). Men det tænker jeg ikke så meget over. Det kan skifte hurtigt med form og skader, siger Magdeburg-keeperen.

Kampen mod Schweiz spilles klokken 18.30 i Winterthur.