Landstræner ser mulig bombe i fødekæden i dansk cykling

De bedste danske ryttere viser sig i disse år fornemt frem med sejre og topplaceringer i internationale cykelløb.

I fremtiden kan dansk cykelsport dog få problemer, frygter landstræner Anders Lund.

Han er fortrøstningsfuld, når han ser på niveauet hos de danske U19- og U23-ryttere, men landstræneren ser sprækker i fødekæden i de endnu yngre årgange.

- Cykling er ligesom de fleste former for foreningsidræt hårdt ramt i ungdomsrækkerne.

- Vi ser en faldende tendens i forhold til unge ryttere, der tilmelder sig til licensløb og melder sig ind i en klub. Det er den største bombe under fødekæden i sporten, siger han til Jyllands-Posten.

Anders Lund mener ikke, at man kan tage det for givet, at de mange danske sejre de senere år, får børn til at vælge cyklen.

Det så man måske tidligere. Blandt andet i 1990'erne hvor Bjarne Riis og Rolf Sørensen var en del af den absolutte top.

- Den seneste guldalder i 1990'erne fik mange danskere til at cykle. Men jeg tror ikke, at man bare kan gå ud fra, at det kommer af sig selv, fordi mange danskere vinder store løb, siger Anders Lund.

I 2021 er det foreløbig blevet til 15 danske sejre i store internationale cykelløb.