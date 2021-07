Landstræner satser alt på formsvag Fuglsang

- Den OL-rute er sådan skruet sammen, at det er Jakob, der skal lave vores resultat. Uanset hvad er han vores bedste chance for en medalje. Han er simpelthen planen, siger Anders Lund.

På tv har han kunnet se OL-sølvvinderen fra 2016 køre et skuffende Tour de France. Fuglsang har slet ikke kunnet markere sig i et løb, hvor han ellers har haft frie tøjler til at jagte den etapesejr, han altid har drømt om.

Hans bedste etaperesultat er en placering som nummer 21, og mens han i starten af løbet følte, at han lige skulle køre benene i gang, har han på det seneste virket opgivende. Nærmest demoraliseret.

Han har endda flirtet med tanken om at droppe det OL, der har været hele sæsonens store fikspunkt.

- Nogle dage tænker jeg: Giver det overhovedet mening? På den anden side ved jeg, at hvis jeg ikke tager afsted, vil jeg fortryde det, siger Jakob Fuglsang.

Med til at overbevise ham om, at turen til Japan stadig er umagen værd, er, at han har landstrænerens fulde opbakning.

De to har været i kontakt under Tour de France, hvor landsholdschefen har forsikret Fuglsang om, at han stadig er uanfægtet dansk OL-kaptajn.

- Jeg tror, det er helt naturligt, at hvis tingene ikke fungerer i Tour de France, så gør det ondt i moralen. Det er der, han er blevet allermest slidt, siger Anders Lund.

Fuglsang mener selv, at det er eftervirkninger fra den anden coronavaccine, han mærker i kroppen. Målinger viser, at hans krop lige nu danner unormalt meget mælkesyre, når han anstrenger sig.

På den måde kan han ikke "gå dybt", som det kaldes på cykelsprog, når en rytter anstrenger sig helt ud til sin yderste grænse. Kan man ikke det, vinder man heller ikke OL. Man kommer end ikke i nærheden af en medalje.

Derfor er der kun tilbage at håbe, at symptomerne forsvinder, som de gjorde efter første stik i foråret. Og at de gør det inden næste lørdag.

- Rent fysisk har han ikke været i stand til at presse sin krop særlig hårdt, men set i OL-perspektiv er det ikke så tosset. Så har han mere i tanken, siger Anders Lund.

Landstræneren peger på, at Fuglsang kørte et godt Schweiz Rundt i juni efter i en periode at have kæmpet med følgerne af første vaccinestik.

Samtidig håber han, at nye omgivelser vil give den danske kaptajn nyt håb og ny moral.

- Vi skal have lidt held i sprøjten, men det er også noget andet at komme til Japan og køre et langt og hårdt endagsløb efter Tour de France. Der er en del ubekendte, og vi må håbe, at de falder ud til vores fordel.

- Men det er der også en god chance for, at de gør. Jakob har den mesterskabserfaring og den kvalitet, der skal til. Mulighederne er der stadigvæk, siger Anders Lund.

Ud over Fuglsang består det danske landevejshold af Michael Valgren, Kasper Asgreen og Christopher Juul-Jensen.