Landstræner roser U21-talenter: Jeg har en flok vindere

Det danske U21-landshold kvalificerede sig tirsdag for fjerde gang i træk til et U21-EM.

Med 25 point efter ni kampe er den sidste kamp ude mod Rumænien om en måned uden betydning.

- Det her var målsætningen, som vi har prøvet at nå gennem det seneste år.

- Det er mange gange i træk nu, og det er utroligt, hvad Danmark har opnået med flere kvalifikationer i træk. Det er fantastisk for forbundet, siger Capellas til 6'eren.

Tirsdagens matchvinder, Victor Jensen, fik sin debut for et år siden i en testkamp. Opgøret mod Finland var blot Ajax-spillerens anden kamp på U21-landsholdet.

Det viser lidt om, at Albert Capellas råder over en bred gruppe af spillere.

- Det er et utroligt hold for mig at træne. De er altid koncentrerede, de opfører sig godt og har masser af energi - og det vigtigste er, at de er vindere.

- De spiller virkelig for at få de tre point. Jeg er stolt over at træne dem, siger spanieren.

Han fortæller også, at de unge danskere fungerer godt uden for banen.

- De er venner og har det godt sammen, og det kan man se inde på banen. De kæmper for hinanden, siger Albert Capellas.

Om de danske talenter kan levere et stort resultat til næste års EM i Ungarn og Slovenien, svarer han ikke på.

- Min filosofi er, at vi skal vinde næste kamp, siger han og griner.