Landstræner om kamprusten NHL-spiller: Han er sulten

Men landstræner Jan Karlsson regner med at se den 32-årige slider i fuld galop, når han træder ind på det danske VM-hold.

- Det bekymrer mig ikke det mindste. Men kan næsten sammenligne det med en genoptræningsperiode. Han kommer til at være ufattelig kampsulten.

- Jeg er sikker på, at han vil være på toppen i de kampe, vi skal spille. Han er en kanonfyr og fuldstændig loyal over for holdet, siger Jan Karlsson.

Tirsdag blev det officielt, at Jannik Hansen sammen med klubkammeraten Mikkel Bødker slutter sig til landsholdet efter San Jose Sharks' exit fra slutspillet i Nordamerika.

Efter planen skal de i aktion allerede onsdag aften mod Finland på trods af jetlag og en lang rejse i benene.

- Vi skal ikke lægge for stor byrde på de to mod Finland. Når de kommer, handler det om at holde dem væk fra sengen.

- Derefter spiller de en kamp med os, og siden kommer de ind i rytmen med holdet, får styr på tidsforskellen og det hele, siger landstræneren.

Det bliver Jannik Hansens syvende VM-turnering med Danmark. I alt er han noteret for 59 landskampe og 26 point.