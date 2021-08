Landstræner melder småskadet målsluger klar til OL-jagt

Alt tyder på, at det danske ishockeylandshold alligevel råder over et af sine farligste angrebsvåben, når holdet torsdag indleder jagten på OL-billetter mod Slovenien i kvalifikationsturneringen i Oslo.

Det vakte ellers en smule uro, at Nicklas Jensen måtte udgå med en skade i lørdagens testkamp mod Frankrig i Rødovre, men den træfsikre forward har været på is i den norske hovedstad og bliver efter alt at dømme klar.