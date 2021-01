Landstræner melder skrantende stjerner klar til Egypten

I modsætning til de seneste kampe vil håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen kunne vælge frit blandt sine 20 spillere, når han skal sætte holdet til onsdagens VM-kvartfinale mod Egypten.

Han er nemlig overbevist om, at holdets to største navne, Mikkel Hansen og Niklas Landin, er klar til at spille, selv om de har kæmpet med forskellige problemer i de seneste dage.