Landstræner må undvære rask spiller af frygt for virus

Den danske Juventus-spiller er blevet hjemme i det nordlige Italien af frygt for coronavirus. Torino-området er et område med coronasmittede personer.

Landstræner Lars Søndergaard er ærgerlig over, at han må undvære Sofie Junge i træningskampene i Portugal.

- Hun har ingenting, og derfor er det irriterende for hende at sidde derhjemme og være fuldstændig rask og kunne spille, men ikke må tage med.

- Sådan er det altid, det er også træls at sidde ude med en lille skade eller sygdom, siger Lars Søndergaard.

Beslutningen om at lade Sofie Junge sidde over sker efter en opfordring fra portugiserne, der arrangerer Algarve Cup, samt en vurdering af danskernes egen lægestab.

- Det er noget, man selvfølgelig skal tage alvorligt. Hvis vi bliver opfordret dels fra Portugal og dels fra lægelig side, og man kører nultolerance og ikke tager nogen risici, så accepterer jeg det fuldt ud.

- Det er ærgerligt for Sofie, og hun er skuffet. Men hun havde lidt snue, og i og med at hun kommer fra det område, så var det indikationer på, at man skal være ekstra påpasselig, siger landstræneren.

Ud over Sofie Junge er Nadia Nadim ude med en mindre skade, og heller ikke Janni Arnth kan være med ved Algarve Cup.

- Janni Arnth er også røget ud, fordi hun er blevet syg med influenza. Så hun er også blevet skiftet ud, siger Lars Søndergaard.

Danmarks første kamp ved Algarve Cup er mod Norge onsdag klokken 15.