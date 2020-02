Landstræner kørte selv i første guldtriumf: Kæmpe forskel

Første gang var i 2009, hvor nuværende landstræner Casper Jørgensen var med som rytter. Dengang var vindertiden næsten 14 sekunder langsommere end den nye danske verdensrekord.

Banecyklingen har været inde i en rivende udvikling, påpeger landstræneren.

- De sidste fire-fem år har man virkelig fået øjnene op for aerodynamik og gået rigtig meget op i udstyr og sådan noget. Det har gjort en kæmpe forskel.

- Og så bliver rytterne jo stille og roligt stærkere og stærkere. De bliver klogere og klogere, siger Casper Jørgensen.

Han mener slet ikke, at man kan sammenligne de to guldtriumfer med 11 års mellemrum.

- Det var en anden tid, og vi kørte på andet udstyr, så det er svært, siger landstræneren.

Casper Jørgensen tog imod sine ryttere med store kram, da guldmedaljerne var en realitet. Smilet forsvandt ikke fra hans ansigt det første lange stykke tid.

- Det var virkelig vildt. Jeg troede godt på, at vi kunne vinde, men jeg troede ikke, vi kunne køre så vild en tid.

- Jeg synes, vi havde meget godt styr på det. Men jeg holdt øje med de andre, så jeg havde ikke fornemmelse for, at det gik så hurtigt. Det var helt vanvittigt, siger landstræneren.

Han peger på, at den nye danske verdensrekord på 3 minutter og 44,672 sekunder også var et resultat af, at danskerne kom så tæt på newzealænderne, at de kunne se dem foran sig på langsiderne og havde fordel af slipstrøm mod slutningen.

- Det flytter vinden for en, så det er også det, der gør, at vi kører så stærkt.

- I dag var vi friske og havde et hold på den anden side. Det var vi ikke i går, pointerer træneren.