Landstræner jubler over EM-finaleplads: Vi vinder på hård fight

Der skulle hårde og tætte kampe til, før det danske badmintonlandshold fredag sikrede sig sejr og dermed en plads i EM-finalen til stor glæde for landstræner Jakob Høi.

Danmark jagter dermed igen EM-guld, efter at det danske badmintonlandshold hev en hårdt tilkæmpet 3-2-sejr hjem over Tyskland i semifinalen for blandende hold.