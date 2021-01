Landstræner havde svenske forbilleder: Alle så op til dem

Især op gennem 1990'erne var styrkeforholdet markant anderledes: Mens Danmark havde svært ved overhovedet at kvalificere sig til slutrunderne, var Sverige en veritabel supermagt i landsholdshåndbold.

- Jeg tror, at alle så op til dem dengang, siger landstræner Nikolaj Jacobsen, som var en af profilerne på det knapt så succesrige danske 90'er-landshold.

- Vores forhold til dem var godt: De vidste, at de ikke kunne tabe til os, og vi vidste, at vi ikke kunne slå dem. Så det var sådan set et fint forhold. Der var en stabil magtbalance, siger Jacobsen med et grin.

Under trænerlegenden Bengt Johanssons ledelse leverede svenskerne dengang frygtindgydende resultater.

To gange VM-guld, fire EM-triumfer og tre OL-finaler er højdepunkterne i en tid, hvor Sverige kørte parløb med Rusland i toppen af verdenshåndbolden.

- Der er ingen tvivl om, at de var foregangsmænd i 1990'erne. Selv havde jeg fornøjelsen af at spille sammen med nogle af dem i mange år i Kiel. Det er bare nogle gode og meget seriøse mennesker, siger Nikolaj Jacobsen.

I den tyske storklub var Jacobsen holdkammerat med blandt andre Steffan Olsson, Magnus Wislander og Stefan Lövgren, som alle var nøglespillere på et af de mest succesfulde landshold nogensinde.

Sverige har ikke vundet VM, siden den gyldne generation stoppede. Landets fjerde og seneste VM-triumf kom i 1999.