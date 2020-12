Landstræner har ro i maven efter EM-avancement

Det udviklede sig til et drømmescenarie, da Danmarks håndboldkvinder søndag aften sikrede sig adgang til mellemrunden ved EM med en sejr på 28-19 over Montenegro.

- Vi er vildt glade for at få alle mand i spil. Og vi er meget, meget glade for sejren og for at få mindst to point med videre, siger landstræner Jesper Jensen til TV2.

- Det giver rigtig meget ro i maven.

Danmark førte 13-11 efter en lidt for hektisk første halvleg.

Fra begyndelsen af anden halvleg fik danskerne dog mere ro i spillet og udbyggede føringen til 22-13 med 11 minutter igen.

Spillerne fra Montenegro begyndte hurtigt at se slidte ud.

- Jeg tror, de blev trætte. Vi ville gerne mase dem på fysikken, og det lykkedes ret godt, siger landstræneren.

I anden halvleg blev Montenegro lukket helt ned, og den danske sejr blev knusende sikker.

I målet aftvang Sandra Toft gennem hele kampen stor respekt fra de montenegrinske skytter og sluttede med en redningsprocent på 48.

- Anden halvleg var klasse. Vi var hårde i forsvaret, løb kontra og spillede utrolig godt angrebsspil, siger Sandra Toft til TV2.

Dermed er Danmark klar til mellemrunden allerede efter to af de tre indledende gruppekampe.

I den tredje kamp venter den forsvarende europamester, Frankrig, der også er sikret videre adgang i turneringen.

Kampen handler dermed om gruppens førsteplads og om at få flere point med over i mellemrunden.