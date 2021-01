Landstræner giver skrantende overtalsspil en ny chance

Landstræner Nikolaj Jacobsen er klar til igen at hive et af sine foretrukne taktiske kneb op af hatten, hvis det danske håndboldlandshold har svært ved at lave mål i fredagens VM-semifinale mod Spanien.

Det satte ganske vist gang i målscoringen efter en tung periode, men der var også flere fejl og misforståelser, som selvsagt er ekstra kostbare, når holdets eget mål står tomt.

Men det får ikke Jacobsen til at skrotte det taktiske våben.

- Jeg tror ikke, at vi havde vundet over Egypten uden at spille syv-mod-seks, for i anden halvleg hang vi fast, da vi spillede seks mod seks.

- Jeg synes, vi spillede det okay, men jeg har set os spille det bedre og med større effektivitet, end vi gjorde mod egypterne, siger Nikolaj Jacobsen.

Systemet, hvor man spiller med to stregspillere, giver en lidt anden slags håndbold.

Man ser færre langskud og gennembrud, men får i stedet flere indspil til stregen.

Det har tidligere fungeret glimrende, men der har ikke været meget tid til at få det indøvet, efter at en række nye spillere er kommet ind på holdet.

- Der er nogle ting, vi skal have rettet til og kigget på inden semifinalen.

- Vi skal blandt andet have ændret lidt på stregspillernes placering, fordi spanierne kommer til at dække nogenlunde på samme måde, som Egypten gjorde, siger Nikolaj Jacobsen.

Kampen mod Spanien begynder klokken 20.30. Forinden mødes Frankrig og Sverige i den første semifinale.