Landstræner giver Heindahl stor stemme inden russermøde

Nogle af dem vil landstræner Jesper Jensen hente hos stregspiller Kathrine Heindahl, som i nu et halvt år har tørnet ud for russiske CSKA Moskva i Rusland bedste håndboldrække.

Med udsigten til at skulle slå et af verdens allerbedste landshold, Rusland, for at nå EM-semifinalen er der brug for alle de små procenter og marginaler, som kan hentes.

- Heindahl er enormt spilintelligent og har et stort kendskab til spillerne i blandt andet Rostov-Don, men især CSKA-spillerne, som hun render rundt med til daglig. Den viden lader vi ikke bare gå tabt, siger Jesper Jensen.

Fra landstrænerens egen dagligdag som klubtræner i Team Esbjerg kender han også flere russiske spillere fra især kampe i Champions League.

Alligevel er det førstehåndskendskab, som Heindahl med en dagligdag i russisk håndbold har, endnu mere værd.

- Hun har allerede været inde og nævne et par ting, og til taktikmødet har hun også en del af skulle have sagt, ligesom hun plejer at have. I morgen (tirsdag, red.) har hun også bare et stort kendskab til modstanderen, lyder det fra landstræneren.

Rusland er uden verdens måske bedste håndboldspiller, Anna Vyakhireva, som er skadet.

Det er et tab for russerne, men det er stadig et hold, som holder et tårnhøjt niveau, og som har rykket sig meget på spillestil.

- Det begynder mere og mere at minde om den skandinaviske stil. Hvis man går 10-12 år tilbage, så var Rusland mere stereotypt og russisk, forklarer Jesper Jensen.

- Det var store og stærke piger, som stod derinde og delte øretæver ud. Angrebsspillet gik lidt langsomt, men endte alligevel med at være utroligt effektivt.

- De spiller noget mere vesteuropæisk nu, og med de spillere, de har nu, tænker man, at de kunne spille på mange europæiske tophold, hvor man før tvivlede på, om de kunne fungere på andre hold end i Rusland.