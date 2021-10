Landstræner frygter indere med afslappede skuldre

Landstræner Kenneth Jonassen var da heller ikke ked af det, da Indien blev trukket ud som modstander i stedet for Malaysia eller Thailand. Men der var ingen løftede arme over hovedet.

På forhånd havde flere eksperter peget på Indien som den optimale modstander for Danmark, da der torsdag blev trukket lod til kvartfinalerne ved Thomas Cup, badminton-VM for herrelandshold.

Ifølge Jonassen er Indien bestemt ikke en let modstander, og især to ting kan gøre inderne til et ubehageligt bekendtskab for Viktor Axelsen og co.

- De kan spille helt afslappet. Der er ingen forventninger til dem, og når man er oppe mod sådan en modstander, så skal man selv virkelig, virkelig være der. Derfor har jeg stor respekt for dem, lyder det fra den danske landstræner.

Det var den mentale del af opgøret. Men også taktisk er det en svær størrelse for Danmark at gribe fat om - især i herresinglerne.

- De har i princippet tre lige gode herresingler, synes jeg. Og de står ikke nødvendigvis i den rigtige rækkefølge (på ranglisten i forhold til niveau, red.) på nuværende tidspunkt. Det er en kæmpe styrke for dem, siger Kenneth Jonassen.

- Og så har de en første herredouble, som har vist sig rigtig stærk. Ikke mindst i kampen mod Kina.

Så selv om Viktor Axelsen og Anders Antonsen vil være klare favoritter i de to singler, så venter der Danmarks tredje singlespiller - formentlig Rasmus Gemke eller Hans-Kristian Vittinghus - en meget svær opgave i en eventuelt afgørende kamp.

Bredden i Indiens herresinglekategori understreges af, at landet foruden nummer 13 og 17 på verdensranglisten har fem spillere mellem nummer 26 og 32 på ranglisten.

I doublerne kan det være svært at udpege favoritter på forhånd, så selv om lodtrækningen var god for Danmark, var inderne formentlig også godt tilfredse, mener Kenneth Jonassen.

- Jeg tror, de har et hold, som i deres optik matcher os ret godt. Jeg tror, de kigger på os og tænker, at det ikke er helt umuligt at stikke en kæp i hjulet på Danmark, siger Jonassen.

Ikke desto mindre er Danmark favorit til en plads i semifinalen. Opgøret mod Indien spilles fredag fra klokken 13.30.