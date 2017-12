Landstræner før EM: Svømmetalenter har løftet niveauet

Danmarks landstræner, Dean Boles, mener dog, at det godt kan betale sig at holde øje med de mindre profilerede svømmere på landsholdet, når stævnet skydes i gang onsdag.

- Mange har løftet niveauet. De kommer med en ærgerrighed i forhold til at vise sig frem foran det danske hjemmepublikum. Det håber jeg, at vi kan holde fast i igennem hele ugen, siger han.

Mens navnene på medaljehåb som Pernille Blume, Viktor Bromer og Rikke Møller Pedersen vil vække genklang hos de fleste, tror Dean Boles, at der kan komme overraskelser fra de mindre kendte svømmere.

- Julie Kepp Jensen har været til OL og bliver hele tiden bedre, og Katrine Bukh Villesen gjorde det godt sidste år til EM for juniorer, siger Dean Boles.

- Men man ved aldrig, hvad der sker, og der kan sagtens være nogle, der pludselig griber chancen, understreger han.

Ved OL i Rio fik dengang 16-årige Julie Kepp Jensen en del opmærksomhed som Danmarks yngste OL-deltager, og Katrine Bukh Villesen blev denne sommer europæisk juniormester på 200 meter butterfly.

Men ved kortbane-EM vil det store og unge danske hold få hård konkurrence fra en lang række etablerede svømmere, heriblandt den svenske verdensstjerne Sarah Sjöström.

Det niveau er trods alt et stykke væk for mange af de danske elitesvømmere, hvor en større gruppe over de seneste år er rykket op et sted mellem nummer 300 og 150 på verdensranglisten.

Det fortæller sportschef i Dansk Svømmeunion Lars Green Bach.

- EM er et skridt på vejen til at løfte niveauet før næste OL. Det er vigtigt, at den store gruppe løfter sig til både top-150, top-100 og top-50, så vi kan styrke vores holdkapper, siger Lars Green Bach.

Allerede ved dette mesterskab får de mindre kendte en vigtig rolle med at svømme holdkapperne i finalerne, og flere af dem vil også skulle svømme sammen med nogle af profilerne i finalerne, forklarer han.

I alt kommer svømmere fra 45 lande til København og skal konkurrere om 40 sæt medaljer.

Da kortbane-EM blev afholdt i Herning i 2013, blev det til ni danske medaljer.