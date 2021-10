Landstræner finder optimisme trods nederlag mod Kina

Han mener, at der er noget at bygge på, når herrerne og kvinderne nu skal spille henholdsvis Thomas og Uber Cup på hjemmebane.

- Det var en helt unik og fantastisk holdkamp med stor nerve i. Stor ære til alle spillerne på og uden for banen for at give det maksimale og samlet lægge stort pres på Kina, som viser deres vanvittige bredde og høje niveau. Det er det, vi taber mod til sidst, hvor de stiller op med endnu et verdensklassepar.

- Den her præstation er noget, vi kan bygge videre på. Ikke mindst de næste 14 dage, hvor endnu en stor oplevelse venter for os med Thomas og Uber Cup på hjemmebane, siger Jonassen til badminton.dk.

Han er generelt stolt over præstationen i Sudirman Cup, der blev spillet i finske Vantaa.

- Jeg føler, det her hold har en exceptionel god holdånd. Det har nogle gange været en svær opgave at få det blandede hold til at gå op i en højere enhed, men folk er virkelig trådt i karakter.

- Så stor respekt for spillerne og det arbejde, de har lavet. De har fået det maksimale ud af hinanden, og det er endnu en ting, vi kan bygge videre på, siger cheflandstræneren.

Danmark førte 2-1 mod Kina efter sejr i herredouble og i single ved Viktor Axelsen, men Kina sejrede i de to sidste kampe i damedouble og mixeddouble.

Thomas og Uber Cup spilles i Aarhus fra 9. til 17. oktober.