Landstræner er skuffet over fjerdeplads i par-VM

- En fjerdeplads er selvfølgelig nogenlunde acceptabelt, men vi satsede på en top-3, og det er vi skuffede over, ikke kom, men der har været lidt for meget one-man-show over det, siger Hans Nielsen.

De danske speedwaykørere måtte tage hjem fra par-VM uden medaljer for andet år i træk, og det skuffer landstræner Hans Nielsen.

Par-VM afløste i 2018 hold-VM, og finalen blev kørt over to dage lørdag og søndag med deltagelse af Danmark, Tyskland, Australien, Polen, Sverige, Storbritannien og værtsnationen Rusland.

Danmark lå efter lørdagens kørsel på en fjerdeplads med to point op til den tredjeplads, der ville sikre en semifinaleplads. Rusland toppede med fire point mere lørdag, inden 21 heat skulle fordele finaleplads og to semifinalepladser søndag.

Danmark lagde godt ud søndag med fire og fem point mod henholdsvis Tyskland og Storbritannien, men det blev dyrt, da Leon Madsen blev diskvalificeret i Danmarks fjerde start mod Polen, og U21-køreren Frederik Jakobsen hentede et enkelt point.

Det betød, at Danmark skulle hente to point ind på Australien, men i det interne opgør måtte danskerne nøjes med to point til Leon Madsen og nul point til Niels-Kristian Iversen, som lørdag lagde ud med en dyr diskvalifikation i Danmarks første heat.

Senere styrtede Iversen, og faktum blev, at Iversen blot hentede fire point på to dage, mens unge Frederik Jakobsen blev noteret for ni point, og Leon Madsen skrabede 24 point sammen.

- Leon har trukket læsset, og Iversen har ikke været på normal standard. Frederik Jakobsen gjorde det godt i stedet, og vi valgte at prøve Frederik igen, men vi vidste, at der skulle satses i de to sidste heat.

- Da satsede vi på Iversen med erfaringen, men det lykkedes ikke, og det er vi ærgerlige over, siger Hans Nielsen.

Par-VM vendte tilbage i fjor, efter at konceptet, som lyder navnet "Speedway of Nations", blev droppet i 1998 og afløst af hold-VM.

Fra 1985 til 1991 vandt en dansk duo par-VM, og de syv sejre i træk er rekord.

Danmark vandt første gang par-VM i 1979, og seneste medalje var sølvet i hold-VM i 2015.

Rusland genvandt guldet på hjemmebanen med finalesejr over Polen.