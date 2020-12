Landstræner er rørt og stolt efter dansk mesterværk

- Det rører os omkring holdet, at pigerne endelig får det, de fortjener. De kæmper røven ud af bukserne hver eneste dag, og de vil så gerne gøre det godt for Danmark og i den røde trøje.

- Vi tørrer gulv med russerne. Jeg er pavestolt og glad, men jeg er rørt på pigernes vegne, siger Jesper Jensen til TV2.

Landstræneren mener, at opgøret udviklede sig til et dansk mesterværk.

- Ja, det synes jeg. Og så er det bare en gigantisk lettelse, for hold kæft hvor spillerne fortjener det. De har stået meget igennem i mange år og har ofret så meget for det, og nu får de endelig lov til at shine.

- Op- og nedture og frem og tilbage, corona og ny træner. De er bare gået så dedikeret ind i alt det, (assistenttræner) Lars Jørgensen og jeg har bragt med os, siger Jesper Jensen.

Han så igen sit hold bygge videre på holdånd og sammenspil.

- Hold kæft, hvor var de seje. Alle mand bidrog, de stod sammen og stolede på hinanden og havde en tryghed i, at det, vi kunne, var godt nok, siger han.

I semifinalen på fredag venter Norge.

I den anden semifinale mødes Frankrig og EM-overraskelsen Kroatien.